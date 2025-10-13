За выходные в Саратовской области выявили 77 пьяных водителей

На дорогах Саратовской области за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД зафиксировали 77 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Из них 63 водителя управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, а 14 уже ранее лишались прав за аналогичные нарушения.

Помимо этого, инспекторы выявили другие серьезные нарушения: 46 случаев выезда на встречную полосу, 94 нарушения правил проезда пешеходных переходов, 33 факта неправильной перевозки детей, 396 нарушений, связанных с тонировкой стекол.

Также зафиксировано 31 нарушение со стороны водителей мототранспорта и 44 — среди пользователей средств индивидуальной мобильности.

Алена Орешкина