Из Саратова запустили прямой автобусный маршрут в Нальчик

Саратовцы получили возможность путешествовать прямым автобусным сообщением в столицу Кабардино-Балкарии. Согласно утвержденному расписанию, рейсы по маршруту №7262 «Саратов-Нальчик» будут выполняться еженедельно по воскресеньям с отправлением в 5:50 от саратовского автовокзала.

Обратное направление из Нальчика в Саратов будет обслуживаться по субботам с выездом в 6:00. Новый маршрут улучшит транспортную доступность между регионами, что будет способствовать развитию туризма и укрепит культурные связи.

Запуск прямого сообщения с одним из центров туризма России создаст дополнительные возможности для путешественников и будет стимулировать экономическое сотрудничество между Саратовской областью и Кабардино-Балкарской Республикой.

Алена Орешкина