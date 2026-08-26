За звание «Лучший по профессии» региона поборются восемь саратовских машинистов

В Саратовской области стартовал региональный этап конкурса «Лучший по профессии» среди машинистов.

С 25 по 28 августа на Приволжской железной дороге проходит региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». За звание лучшего борются восемь машинистов грузового и пассажирского движения. Организатором номинации выступает ОАО «РЖД».

Оценивает конкурсантов комиссия из 11 профильных экспертов. Главная особенность соревнований — максимальная приближённость к реальным условиям: испытания проходят не на тренажёрах, а на действующей инфраструктуре. Машинистам предстоит показать навыки управления локомотивами, действия в нестандартных ситуациях, оперативную диагностику неисправностей и обеспечение безопасности.

Победитель регионального этапа представит Саратовскую область на федеральном финале, который пройдёт в октябре в Екатеринбурге.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры» (инициатива президента Владимира Путина) при поддержке Минтруда России, работодателей и профсоюзов. Ежегодно с 2012 года в состязании участвуют более 400 региональных этапов по 25 специальностям. Победители федеральных туров получают до 1 млн рублей.

Имя лучшего машиниста региона станет известно 28 августа.

Ольга Сергеева