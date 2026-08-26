ЦБ РФ объяснил резкий скачок цен на бензин в Саратовской области инфляцией

Инфляция в Саратовской области оказалась ниже общероссийской, но цены на топливо и продукты продолжают расти.

По данным Центробанка, годовая инфляция в Саратовской области по итогам июля составила 5,73% — ниже среднего показателя по стране (5,98%). Однако позитивная статистика контрастирует с тем, что видят на прилавках жители региона: продавцы не успевают менять ценники, а на АЗС выстраиваются очереди.

Рост цен на моторное топливо за год достиг 27,76%. По данным Росстата, за неделю с 11 по 17 августа бензин АИ-92 подорожал до 74,48 руб., АИ-95 — до 81,10 руб., АИ-98 — до 128,68 руб. Дизельное топливо, напротив, подешевело на 1,10 руб. — до 85,04 руб. Саратовцы жалуются на очереди на «бюджетные» АЗС и перебои с топливом: заправиться утром теперь сложно, на некоторых заправках бензин появляется только во второй половине дня. Особенно остро проблема ощущается в Заводском, Кировском районах и в микрорайоне Юбилейный, где очереди создают пробки на улице Усть-Курдюмской.

При этом цены на услуги пассажирского транспорта в июле снизились, однако в годовом выражении выросли на 10,17%. Реальные тарифы у частных перевозчиков подскочили с 35–40 руб. летом 2025 года до 40–55 руб. в 2026-м.

В продовольственном сегменте больше всего подорожал сахар: за месяц — на 6,31%, за год — на 14,4%. Эксперты связывают это с уменьшением запасов перед новым урожаем. Мясо прибавило 8,61% за год, рыба — 7,69%, хлеб — 10%.

Единственная категория, которая порадовала саратовцев, — куриные яйца: за месяц они подешевели на 6,42%, а в конце августа их продают уже по 50–70 руб. за десяток. Также снизились цены на сыры, масла и крупы.

Непродовольственные товары заметно прибавили в цене: печатные издания — на 11,43%, медицинские товары — на 10,18%, парфюмерия и косметика — на 7,15%.

Ольга Сергеева