Заблудившихся в лесу под Саратовом подростков нашли спасатели

Два подростка заблудились в лесу Балашовского района Саратовской области.

Как сообщили в облспасе, в 20:24 в службу «112» поступило сообщение о том, что из села Котоврас в село Большой Мелик вышли двое подростков и заблудились в лесном массиве.

Прибывшие на место спасатели областной службы спасения в ходе поисков обнаружили двоих подростков 14 и 16 лет и передали полиции. От медицинской помощи они отказались.

На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции.

Ольга Сергеева