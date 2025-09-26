Заблудившихся в лесу под Саратовом подростков нашли спасатели

Два подростка заблудились в лесу Балашовского района Саратовской области.
Как сообщили в облспасе, в 20:24 в службу «112» поступило сообщение о том, что из села Котоврас в село Большой Мелик вышли двое подростков и заблудились в лесном массиве.
Прибывшие на место спасатели областной службы спасения в ходе поисков обнаружили двоих подростков 14 и 16 лет и передали полиции. От медицинской помощи они отказались.
На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции.
Ольга Сергеева