Заболеваемость ОРВИ и ковидом в Саратовской области продолжает снижаться в марте

Эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется: отмечено снижение заболеваемости COVID-19 и ОРВИ.

Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков представил актуальные данные по распространению респираторных инфекций. Согласно официальной статистике, в регионе фиксируется устойчивое снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и острыми респираторно-вирусными инфекциями.

По сравнению с предыдущей семидневкой, число подтвержденных случаев ковида сократилось почти на четверть. Если раньше было зарегистрировано 67 пациентов, то за прошедшие 7 дней диагноз подтвердился у 52 человек, что означает снижение на 22,38%.Что касается ОРВИ, то здесь также наблюдается положительная динамика: зарегистрировано 14 114 случаев, что на 1,43% меньше, чем неделей ранее.

Несмотря на общее снижение, текущий показатель заболеваемости остается на 1,57% выше установленного эпидемиологического порога.В стационарах продолжают получать помощь 351 пациент. Отмечается незначительный рост госпитализаций — на 1,74% по сравнению с прошлой неделей.

Глава ведомства также привел данные по сезонному гриппу. Всего с начала периода выявлено 3858 случаев.

Структура вирусов распределилась следующим образом: доминирует не поддающийся типированию грипп А — 3518 случаев (91,19%). При этом лабораторно подтвержден «гонконгский» грипп A(H3N2) у 257 человек (6,66%), а также грипп В — в 83 случаях (2,15%).

Ольга Сергеева