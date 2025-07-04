Закупаемые лекарства позволяют улучшить качество жизни саратовских диабетиков

Средства из областного бюджета в размере 50 млн рублей выделены на приобретение лекарства для больных сахарным диабетом.

Напомним, на очередном заседании областной Думы депутаты также поддержали решение губернатора Романа Бусаргина о выделении 80 млн рублей на лекарства для жителей с онкологическими заболеваниями, 10 млн рублей на лекарства для граждан с ревматологическими заболеваниями.

«В настоящее время в Саратовской области более 90 тысяч человек состоят на учете с диагнозом сахарный диабет. Следует отметить, что течение диабета порой непредсказуемо, и иногда, на фоне стресса, может потребоваться коррекция лечения.

Поэтому данная поддержка регионального правительства своевременна. Это позволит закупить большее количество препаратов и обеспечить пациентов наиболее современными и жизненно важными лекарствами, что улучшит качество жизни, уменьшит количество сосудистых осложнений, увеличит продолжительность жизни», — прокомментировала врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы № 9, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения региона Алиса Тюгаева.