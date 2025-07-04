Ночное ЧП на мосту Саратов–Энгельс: движение перекрыли из-за опасной находки

В ночь на 4 июля движение по автомобильному мосту между Саратовом и Энгельсом было временно перекрыто.

По рассказам очевидцев, причиной послужил обнаруженный на дороге подозрительный предмет.

К месту происшествия незамедлительно прибыла группа сапёров для осмотра находки. Точных данных о том, представлял ли предмет опасность, пока нет – эксперты продолжают его изучение.

Временное закрытие моста привело к образованию длинной пробки, протянувшейся на несколько километров. Автомобилистам пришлось менять маршруты, чтобы объехать перекрытый участок. Движение было ограничено около полутора часов, после чего возобновилось в обычном режиме.

На данный момент обстановка на мосту стабилизировалась, угрозы для безопасности нет. Официальные источники дополнительной информации пока не предоставили.