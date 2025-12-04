Замглавы вольской ГИБДД Сидорин 7 лет проведет в колонии за взятку от пьяного водителя

Бывший замначальника ГИБДД МО МВД «Вольский» Артём Сидорин осуждён за взятку.
В июне 2025 года он согласился уничтожить административный материал на пьяного водителя за 200 тысяч рублей, получив часть суммы.
После передачи денег водитель и посредник обратились в правоохранительные органы. Сидорина задержали в августе при получении оставшихся 50 тысяч рублей.
Он признал вину по статье о получении взятки в крупном размере. Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, штрафу в 1 млн рублей, конфискации средств и запрету на работу в правоохранительных органах на 5 лет.
Ольга Сергеева