Саратовцы могут обратиться к президенту России во время прямого эфира

19 декабря президент России Владимир Путин в прямом эфире подведет итоги года в формате традиционной пресс-конференции и «Прямой линии».

Глава государства ответит на вопросы журналистов и граждан из всех регионов страны.

Жители Саратовской области также могут задать свой вопрос. Для этого с 4 декабря открыты несколько каналов связи: официальный сайт программы, горячая линия 8 (800) 200-40-40, а также специальные разделы в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и MAX.

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

Ольга Сергеева