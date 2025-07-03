Замминистра образования оценил вклад саратовских школьников в сохранение военной истории

Заместитель министра образования области по вопросам патриотического воспитания Михаил Попов посетил Музей истории и боевой славы войск противовоздушной обороны лицея № 53 Саратова.

Гостям была предоставлена экскурсия директором лицея Инной Бобровой, которая подробно рассказала историю основания музея и развития экспозиции.

Школьники поделились результатами своего участия в поисковых экспедициях и краеведческих исследованиях, подчеркнув важность сохранения памяти о героизме защитников Отечества. Они представили серию мероприятий, направленных на воспитание патриотизма среди молодежи, проходящих в стенах родного учебного заведения.

Фонд музея включает около 230 экспонатов, из которых большинство — подлинные артефакты, такие как фотографии, личные документы, вещи и книги участников боевых действий войск ПВО. Особое внимание было уделено памятному знаку «Защитникам Саратовского неба», установленному в сентябре 1983 года возле огневых позиций 720-го зенитного артиллерийского полка, который напоминает о жертвах Сталинградской битвы и защитниках Саратовской области.

Михаил Попов подчеркнул значимость школьных музеев в воспитательной работе и выразил благодарность коллективу педагогов и обучающихся за активную работу по сохранению исторической памяти и популяризации традиций патриотического воспитания.

Об этом информирует министерство регионального образования.