Саратовцам рассказали, что нужно учесть при общении родственников с ребенком

Право ребенка общаться с родственниками закреплено в ст. 55 СК РФ.

Но есть заблуждения, которые могут помешать реализации этого права, — напомнили Госуслуги.

Вот примеры мифов о порядке общения с детьми.

— Право на общение с ребенком есть только у близких родственников

К близким относятся родители, братья, сестры, бабушки и дедушки. Но ребенок имеет право общаться и с другими, например тетями, дядями, двоюродными братьями и сестрами. Они вправе заявлять такие требования и добиваться их исполнения.

— Если ребенок рожден вне брака, отец не может требовать общения с ним

Если установлено отцовство и отец вписан в свидетельство о рождении, у него есть право общаться с ребенком независимо от регистрации брака.



— Все решения принимает тот родитель, с которым живет ребенок

Живущий отдельно родитель тоже вправе видеться с ребенком, участвовать в воспитании и принимать решения о его образовании. Может понадобиться письменное соглашение с другим родителем.

— Бабушка и дедушка не могут общаться с внуком, если их ребенок лишен родительских прав

Если родитель ребенка лишен родительских прав, то бабушка и дедушка по линии этого родителя все равно могут общаться с внуком.

— К ребенку в больнице родственников не допустят

Болезнь — не повод отказать родственникам в общении с ребенком. Но нужно учитывать правила медучреждения и состояние здоровья.

— Родственники в других городах не могут видеться с ребенком

У них есть право не только звонить ребенку, но и приезжать в гости или приглашать его к себе с учетом возраста.

Законные ограничения для общения

Общение ребенка с родственниками не должно вредить его физическому и психическому здоровью, а также нравственному развитию.

За необоснованное ограничение в общении может наступить административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ.