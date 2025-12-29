Западная компания пытается взыскать через суд 2 млрд с крупной саратовской фирмы

В Арбитражном суде рассматривается иск иностранной компании к крупному саратовскому налогоплательщику «ЮКОЛА-нефть».

Как сообщает ГТРК Саратов, в 2017 году стороны заключили соглашение, обязательства по которому российская сторона полностью выполнила. Однако теперь организация с Британских Виргинских островов пытается взыскать с ответчика 2 миллиарда рублей.

Росфинмониторинг предупредил о недопустимости вывода средств из России. Согласно новостному сюжету, выплата такой суммы может привести саратовскую компанию к банкротству.

Ольга Сергеева