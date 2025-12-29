В Саратовской области задолжали зарплату почти 200 работникам компаний

В Саратовской области выявлена задолженность по зарплате перед 197 сотрудниками.

По данным Саратовстата, основанным на корпоративной отчётности, на конец ноября 2023 года общая сумма просроченной заработной платы в регионе достигла 5,03 млн рублей.

Основной объём этих средств — 4,1 млн рублей (81,5% от общей суммы долга) — приходится на одно предприятие, находящееся в стадии банкротства. Таким образом, на все остальные компании, допустившие задержки выплат, в совокупности приходится менее 1 млн рублей задолженности.

В официальной статистической сводке не раскрываются наименования конкретных организаций-должников и виды их экономической деятельности. Цифры получены из обязательных форм отчётности, которую юридические лица предоставляют в органы государственной статистики.

Ольга Сергеева