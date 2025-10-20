Запуск отопительного сезона выходит на финишную прямую в Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочее совещание с членами правительства и главами муниципалитетов, на котором обсуждался ход отопительного сезона в регионе. На сегодняшний день тепло уже подано в 4304 социальных объекта и 8591 многоквартирный дом.

Глава региона обратил особое внимание глав муниципальных образований на необходимость личного контроля за завершающим этапом подключения тепла. Бусаргин подчеркнул, что этот вопрос требует повышенного внимания, особенно в крупных населенных пунктах, где объемы работ по запуску отопления наиболее значительные.

Совещание также было посвящено обсуждению текущей ситуации в регионе, реализации программ развития и вопросам социальной сферы.

Алена Орешкина