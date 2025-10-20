Максим Леонов: На особом контроле остается содержание мест накопления твердых коммунальных отходов

На особом контроле остается содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая благоустройство действующих площадок и своевременную очистку прилегающих территорий. В связи с многочисленными обращениями жителей комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи оказывает содействие в заключении договоров между управляющими компаниями по совместному содержанию контейнерных площадок.

На минувшей неделе координатором по данному направлению — заместителем председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи Вячеславом Пигалевым был проведен мониторинг проблемных участков. Особое внимание уделялось вопросам переполнения и несвоевременного вывоза ТКО. По ряду адресов организованы комиссионные выезды с участием специалистов Управления муниципального контроля и представителей управляющих компаний.

В ходе этой работы рассмотрены конкретные адреса. В частности, по контейнерной площадке, обслуживаемой УК «МУЛ АВТО» на улице Ломоносова, д. 25, принято решение о ее переносе и последующем благоустройстве.

Параллельно комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи совместно с Управлением эксплуатации жилищного фонда и муниципального жилищного контроля проводились встречи с жителями и управляющими компаниями для совместного поиска решений по организации новых мест накопления ТКО, в том числе по инициативе жителей. Эта практика подтвердила свою эффективность. Например, по обращению жителя дома по улице Шурова Гора, д. 7/6, найдено решение — перенос контейнерной площадки. Управляющая компания «Кронверк» уже приступила к подготовке документов для получения разрешения на установку новой контейнерной площадки.

Все указанные вопросы были рассмотрены на еженедельном штабе по благоустройству. Поручил Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи совместно с Управлением муниципального контроля подготовить адресный перечень для размещения видеокамер. Практика их применения уже доказала эффективность в оперативном выявлении нарушений и поддержании порядка.

Также в целях недопущения накопления отходов принято решение проверить частоту выездов спецтехники регионального оператора «Ситиматик» и МКУ «Городское хозяйство» на соответствие утвержденным графикам работы.