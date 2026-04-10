Зарплата швей в Саратовской области достигла рекордных 100 тысяч рублей

Легкая промышленность Саратовской области совершила рывок: миллион изделий и 1700 рабочих рук.

Регион неожиданно заявил о себе как о новом центре текстильного производства. О тектонических сдвигах в легкой индустрии рассказал в программе «Акценты» зампред правительства и глава регионального минпрома Михаил Торгашин.

Отмечается, что за последние два года отрасль пережила настоящую метаморфозу: ее доля в экономике резко пошла вверх, а портфель заказов взлетел до исторических максимумов.

Главным локомотивом перемен стало предприятие «БТК Групп». Компания не просто выкупила простаивавшие цеха, а полностью реновировала территорию, вдохнув жизнь в некогда забытые площади.

Итог впечатляет: сегодня здесь трудится более 1700 человек, а только за прошлый год конвейер выдал свыше миллиона готовых изделий. Этот объем, по оценке министра, и дал тот самый мультипликативный эффект, который переформатировал всю легкую промышленность региона.

