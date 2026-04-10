Владимир Путин поощрил саратовских чиновников и сотрудников вузов

Президент РФ отметил саратовских медиков, глав районов и учёных.

Саратовская область вновь получила признание на федеральном уровне. Владимир Путин подписал указ о поощрении сразу шестерых жителей региона — среди них как руководители муниципалитетов и областного минздрава, так и представители научно-педагогического сообщества.

Почётные грамоты президента РФ вручаются за высокие достижения в профессиональной деятельности.

В этом списке:

· Владимир Дудаков — министр здравоохранения Саратовской области;

· Сергей Мурзаков — глава Дергачёвского района;

· Алексей Янин — глава Пугачёвского района;

· Александр Мордвинцев — глава Татищевского района;

· Михаил Решетников — заведующий кафедрой «Институт машиностроения, материаловедения и транспорта» Саратовского государственного технического университета (СГТУ).

Отдельной благодарности президента удостоен ещё один представитель СГТУ — Юрий Томашевский, заведующий кафедрой института энергетики.

Таким образом, Кремль одновременно оценил вклад и управленцев на местах, и ключевых отраслевых министров, и университетскую науку, подчеркнув важность подготовки инженерных и энергетических кадров для региона.

Ольга Сергеева