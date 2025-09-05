Защититься от мошенников: В саратовских МФЦ ввели сервис самозапрета на SIM-карты

Во всех центрах «Мои Документы» Саратовской области начал работать новый сервис — установление и снятие запрета на оформление SIM-карт.

Эта мера направлена на защиту граждан от мошеннических действий с использованием чужих персональных данных.

Теперь при попытке оформить новую SIM-карту операторы связи обязаны проверять наличие такого запрета. Если запрет активен, в заключении договора будет отказано.

Для установки самозапрета необходимо лично обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС. Услуга доступна гражданам РФ, иностранцам и их законным представителям.

Важно отметить, что снять установленный запрет можно только при личном визите в МФЦ.

Дополнительно проверить количество активных SIM-карт, оформленных на свое имя, можно через портал Госуслуг.

Всю подробную информацию можно получить по единому справочному номеру МФЦ.