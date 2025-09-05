Более тысячи многодетных семей получили региональный маткапитал с начала года

В Саратовской области продолжается реализация программы регионального материнского капитала для семей с тремя и более детьми. С января 2024 года эту меру поддержки получили 1187 многодетных семей. Общее количество участников программы с момента ее запуска в 2012 году превысило 17 тысяч семей.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина программа продлена до 2030 года. Размер выплаты составляет более 132 тысяч рублей. Средства можно направить на шесть целей, включая улучшение жилищных условий, образование детей, газификацию и адаптацию детей-инвалидов.

Наиболее популярным направлением остается улучшение жилищных условий (484 семьи). Второе место занимает установка оконных блоков и остекление балконов (370 семей), третье — образование детей (329 семей).

Подать заявление на получение маткапитала можно через портал Госуслуг, МФЦ или учреждения социальной защиты населения.