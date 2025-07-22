Завершен ремонт на двух участках сетей водоканала в Саратове

Завершены ремонтные работы еще на двух участках сетей водоканала в Саратове в рамках первого этапа масштабной реконструкции сетей.

В эксплуатацию запущены объекты на улице Горького от Кутякова до Зарубина и Песчано-Уметском тракте, — сообщил в своем ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин.

Водопровод на улице Горького одним из первых ввели в эксплуатацию после реконструкции. Ранее это был сложный участок с большим количеством аварий, в результате которых центральная часть города часто оставалась без воды.

— Сейчас подрядчикам предстоит выполнить благоустройство территории. Обсудили этот вопрос на месте, где проводились вскрышные работы. Процесс восстановления дорожного полотна и тротуаров будет контролировать руководство министерства строительства и ЖКХ области и водоканала. Самое главное — сделать всё качественно, чтобы в дальнейшем это не создавало неудобств жителям, — отметил глава региона.