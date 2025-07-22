Минтруд учел замечания ГД в отношении экспатов

С учетом замечаний Госдумы сегодня был принят закон, освобождающий от экзаменов по русскому языку некоторых иностранных специалистов.

Это касается приезжающих в Россию по правительственной квоте экспатов, работа которых не связана с коммуникацией с населением.

По словам председателя ГД, Минтруду в решении таких вопросов важно прогнозирование и обоснование.

«Разговор у нас даром не прошел на прошлой неделе — Министерство отреагировало. Но нам надо здесь в любом случае на будущее постараться, чтобы многое изменилось в лучшую сторону», — сказал Вячеслав Володин.