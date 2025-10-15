Завершен ремонт в здании акушерско-гинекологического отделения Лысогорской больницы

В ходе ремонта подрядчики демонтировали старые конструкции, провели работы по оштукатуриванию стен и потолков, стяжки пола, электромонтажные и другие отделочные работы.

Все работы были проведены в соответствии с установленным графиком, под непосредственным контролем главного врача.

«Наш акушерский корпус был построен в 80-х годах прошлого века. Конечно, с момента постройки капитальный ремонт не проводился ни разу, кабинеты и коридоры морально и физически устарели, им уже требовалось обновление. Пребывание пациенток станет еще более удобным. Безусловно, станет комфортнее и уютнее и сотрудникам», — рассказала главный врач Лысогорской районной больницы Людмила Ситенкова.

Все преобразования проходят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Подготовила Ольга Сергеева