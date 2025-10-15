В Саратовской области пройдет фестиваль к 95-летию композитора Андрея Петрова

Саратовская область присоединяется к празднованию 95-летия со дня рождения выдающегося композитора Андрея Петрова. С 16 по 19 октября 2025 года в регионе пройдет масштабный фестиваль, представляющий все грани творчества маэстро.

Программа фестиваля включает оперу «Петр Первый» в театре оперы и балета, мюзикл «Бесприданница» в Энгельсском театре оперетты, а также концерты в филармонии с участием приглашенных звезд. Особое место займет музыкально-театральный перформанс «Дети войны – Великой Победе» в ТЮЗе.

Как отметила министр культуры области Наталия Щелканова, музыка Петрова давно стала отечественной классикой и находит отклик у слушателей всех поколений. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры РФ и продемонстрирует богатое наследие композитора.

Алена Орешкина