Завершить создание ФОКа в саратовском артиллерийском училище хотят уже в августе

Новый спорткомплекс в училище откроют к августу 2026 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратов проинспектировал реконструкцию спортивных объектов в высшем артиллерийском училище. Работы ведутся в рамках благотворительного проекта при поддержке спикера.

Уже полностью восстановлен крытый ФОК с двумя большими залами, залом для борьбы и тренажерной. Курсанты смогут круглогодично заниматься волейболом, борьбой и другими видами спорта. В планах — установка новых трибун и оборудование раздевалок.

Сейчас идёт ремонт плавательного бассейна, который планируют сдать в августе. Со следующей недели начнется реконструкция открытого всепогодного стадиона. «Сейчас всё доведем до конца — в августе сдадим. Ребята, которые поступят, уже придут заниматься в новых условиях», — заявил Володин.

Ранее при поддержке спикера в училище установили уличные тренажёры, заасфальтировали площадки и закупили оборудование.

Развитие артиллерийского училища продолжится.

Ольга Сергеева