Утром в Саратове разом встали троллейбусы пяти популярных маршрутов

Утро 14 апреля в Саратове началось с транспортного коллапса.

Сразу пять троллейбусных маршрутов встали посреди улиц около 08:00.

Причиной «паралича» электротранспорта стал обрыв контактной сети на оживленном перекрестке — в районе пересечения улиц Большой Горной и Университетской.

В результате обесточенными и заблокированными оказались маршруты № 5, 5А, 10, 15 и 109. Пассажирам этих направлений пришлось экстренно искать альтернативные способы добираться на работу и учебу.

В мэрии оперативно заявили, что аварийная бригада оперативность выехала на место происшествия. Специалисты приступили к ликвидации обрыва.

Ольга Сергеева