Завтра центр Саратова массово останется без воды на сутки





Во вторник, 15 июля, с 01:00 до 08:00 следующего дня, 16 июля, по ул. Большая Горная будет произведено отключение магистрального водовода d1000 мм с прекращением подачи холодной воды части абонентов Саратова.

Прекращение подачи холодного водоснабжения будет производиться в границах следующих улиц:

Смурский переулок (от ул.Посадского до ул.1-я Садовая) — ул.Малая Садовая — ул.Фильтровая – ул.Большая Затонская — ул.Набережная Космонавтов – ул.Чернышевского – ул.Провиантская – ул.Мичурина — ул.Октябрьская – ул.Волжская – ул.Радищева – ул.Кутякова – ул.Горького – Глебучев Овраг – ул.Посадского.

Также в зону отключения попадают абоненты пос.Затон.

Снижение параметров подачи холодной воды потребителям с возможным временным прекращением будет выполнено в границах следующих улиц:

ул.Мичурина (от ул.Октябрьской до ул.Чапаева) – ул.Чапаева – ул.Шевченко – ул.Горького – ул.Московская – ул.Чапаева – ул.Кутякова – ул.Гоголя – Смурский переулок – ул.Посадского – ул.Симбирская.

Восстановление полного гидравлического режима в системе водоснабжения, попавшей в зону отключения, будет происходить в течение 48 часов после завершения работ.