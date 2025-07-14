В Саратове идут активные работы по летнему благоустройству

Коммунальные службы города проводят комплекс мероприятий:
Уборка дорог и тротуаров (подметание, мойка);
Покос травы в парках, скверах и вдоль магистралей;
Обрезка кустарников и деревьев для эстетики и безопасности;
Мойка остановочных павильонов и уличных урн;
Сбор стихийного мусора в общественных зонах.
—Работы ведутся ежедневно — это необходимо для поддержания чистоты в летний период и создания комфортной среды для горожан,— комментируют в администрации.
Жителей просят содействовать: не оставлять пакеты с отходами вне контейнеров и беречь зеленые насаждения.