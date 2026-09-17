Автомобили скорой медицинской помощи частично хотят перевести на газовое топливо

Минздрав: проблем с заправкой скорых в Саратовской области нет.

Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер на брифинге 17 сентября заверил, что проблем с заправкой медицинских автомобилей в регионе не возникало.

По его словам, вопрос частичного перехода скорых на газовое топливо находится на личном контроле министра. У ведомства есть прямые контакты с поставщиками топлива, а обслуживание медтранспорта выстроено вне очереди.

В ряде районов действуют специализированные заправки для автомобилей медорганизаций, а где это невозможно — отдельные колонки для служебного транспорта. В некоторых учреждениях, например в Марксовском районе, скорые уже переводят на газ. При этом решение о виде топлива остаётся за руководителем медорганизации — рисков для жителей и сотрудников нет.

Ранее сообщалось, что мобильные бригады доставили 12,3 тысячи сельских жителей на диспансеризацию.

Ольга Сергеева