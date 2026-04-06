Здание старинной почты-памятника в Саратовской области оценили для продажи в 35 миллионов

В городе Балаково продают памятник архитектуры XIX века — бывшее почтовое отделение.

Двухэтажное строение конца XIX века расположено на Почтовой улице. Согласно данным Единого государственного реестра объектов культурного наследия, здесь прежде находилось почтовое отделение. Сегодня здание находится под государственной охраной.

Как видно на снимках с онлайн-площадки, внутри оборудованы офисные помещения и склады. Общая площадь объекта — 423 квадратных метра. Продавец уверяет, что здание «идеально подходит для любого коммерческого использования». Стоимость старинного почтового отделения — 35 миллионов рублей.

Алиса Эай