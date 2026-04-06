Калининским пенсионеркам рассказали о правильном уходе за кожей лица

В Калининском районе пенсионеркам раскрыли «секреты вечной молодости».

Представительницы старшего поколения собрались в центральной библиотеке, чтобы узнать о правильном уходе за лицом. Мероприятие под названием «Уроки красоты» организовали специалисты комплексного центра социального обслуживания населения.

«Серебряные» волонтёры Лидия Азовцева и Светлана Харькова провели для участниц мастер-класс по массажу лица и поделились полезными советами. Женщины не только получили теорию, но и на практике освоили эффективные техники домашнего ухода за зрелой кожей.

Подобные клубы по интересам работают в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.

