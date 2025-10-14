Земляки из Саратова подарили памятный платок Герою России Людмиле Болилой

На форуме «Женщины, создающие будущее» партии «ЕР» делегация Саратовской области встретилась с Героем России Людмилой Болилой — фельдшером из Петровска, добровольно отправившейся в зону СВО.

Подобно землякам-панфиловцам, в январе 2025 года под обстрелом она спасала раненых, получив серьезные ранения. За этот подвиг президент Владимир Путин присвоил ей высшее звание.

Саратовские делегаты вручили героине памятный дизайнерский платок с символикой региона как знак глубокого уважения и благодарности земляков.

Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщила депутат Саратовской областной думы, региональный координатор «Женского движения ЕР» Мария Усова — делегат форума.

Ольга Сергеева