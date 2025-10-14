В Саратове завершены работы на магистральном водопроводе Саратова

Специалисты МУПП «Саратовводоканал» поздно вечером 14 октября завершили плановые мероприятия на магистральном водоводе по ул. Рахова.

Как сообщили в мэрии, в ходе работ были заменены 4 запорных арматуры разного диаметра (от d150 мм до d500 мм).

Работы по вводу в эксплуатацию нового водовода по ул. Дегтярная ведутся согласно графику и находятся в завершающей стадии.

По окончании работ предприятие приступит к заполнению водовода.

Саратовцев предупредили, что в связи с большой протяжённостью сетей заполнение системы будет происходить при плавном повышении давления и займет некоторое время. Кроме того, в течение 24 часов после завершения работ использовать питьевую воду рекомендуется в кипяченом виде.

Ольга Сергеева