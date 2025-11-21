Землю на берегу Волги в Саратовской области меняют на коммерческий транспорт

В Красноармейском районе Саратовской области выставлен на продажу земельный участок площадью более 58 соток с выходом к волжскому берегу.

Объект расположен у села Трубино и имеет статус земель населенных пунктов.

Участок отличается ровным рельефом и пологим спуском к воде, где расположен песчано-галечный пляж. По словам продавца, местность окружена дикой природой вдали от городского шума.

Стоимость лота составляет 3,6 млн рублей. Рассматриваются варианты продажи частями или обмена на коммерческий транспорт.

Ольга Сергеева