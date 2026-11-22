В отделении дневного пребывания комплексного центра соцобслуживания населения Саратова прошёл кулинарный мастер-класс для ребят с ограниченными возможностями здоровья — об этом сообщает пресс-служба регионального минтруда.

Занятие в рамках технологии «Учебная кухня» провела «серебряный» волонтёр Надежда Дубина: она поделилась семейным рецептом морковного пирога с изюмом. Под её руководством ребята натирали морковь, замешивали тесто и следили за готовностью пирога в духовке. Главным моментом стала дегустация — участники удивились, что в воздушной выпечке совсем не чувствуется морковь, которая лишь придаёт сочность и золотистый цвет. После чаепития ребята обсудили секреты идеального теста и пообещали приготовить такой пирог для мам и бабушек.

Такие занятия помогают развивать практические навыки и чувствовать себя частью общего дела. Деятельность «серебряных» волонтёров реализуется в рамках региональной программы «Активное долголетие», входящей в нацпроект «Семья», инициированный Президентом России Владимиром Путиным.