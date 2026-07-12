Жара в Саратовской области постепенно пойдет на спад

Жителей Саратовской области в ближайшее время ожидает переменная облачность с кратковременными дождями.

По данным регионального ГУ МЧС, столбики термометров в дневные часы покажут от +25 до +30 градусов. Однако во время возможных осадков температура может резко опуститься до +20°C.

Ветер западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду, а при порывах усилится до 15–18 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям быть внимательными на улице и учитывать погодные условия при планировании дел.

Ольга Сергеева