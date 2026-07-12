Саратовские власти увеличили выплаты семьям за рождение двойни и тройни

Саратовским многодетным семьям начнут выплачивать до 100 тысяч рублей за рождение сразу нескольких детей

В регионе вступают в силу новые меры социальной поддержки для семей с детьми. Власти утвердили единовременные выплаты, которые получат родители при рождении двойни или тройни.

Согласно новому порядку, за появление на свет двух малышей одновременно семье будет перечислено 50 тысяч рублей. Если же в семье рождается трое или больше детей, размер разовой помощи увеличивается вдвое — до 100 тысяч рублей.

В региональном министерстве труда и социальной защиты уточнили, что данные выплаты носят разовый характер. Оформить их можно в течение трех лет с даты рождения детей. В ведомстве подчеркивают: цель нововведения — снизить финансовую нагрузку на родителей, столкнувшихся с необходимостью одновременно обеспечивать нескольких новорожденных, и дать им возможность создать комфортные условия для старта жизни малышей.

Для получения консультации по вопросам оформления выплаты жители области могут воспользоваться горячей линией министерства по номеру 8 800 775 21 09 или направить обращение через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

Ольга Сергеева