Железнодорожники и саратовские промышленники внедрят инновации для безопасности пассажиров и пригородных поездов

На базе моторвагонного депо Анисовка Приволжской железной дороги состоялся инновационный тур, объединивший железнодорожников и ведущих производителей Саратовской области.

Главной задачей встречи стал поиск практических решений для повышения безопасности пригородных поездов.

Железнодорожники показали инженерам, конструкторам и директорам заводов всю цепочку ремонта электричек изнутри, обозначив ключевые направления, где необходимы свежие технологические идеи. В центре внимания оказались вопросы контроля качества ремонта, прогнозирования возможных поломок оборудования и модернизации колесных участков. Участники детально обсудили, как современные технологии, например, системы умной видеоаналитики могут помочь следить за работой техники и правильным выполнением ремонта в режиме реального времени.

Местные предприятия оперативно откликнулись на запросы железной дороги и предложили конкретные высокотехнологичные разработки. В частности, специалисты энгельсского конструкторского бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева выразили готовность создать специальную систему, которая не позволит дверям электрички закрыться, если в проеме находится человек. Это касается подвижного сосатава, который уже курсирует.

Представители предприятия «Алмаз» предложили конструкторское решение, которое поможет предотвратить появление крупного рогатого скота на рельсах и избежать аварийных торможений. В свою очередь, эксперты предприятия «Инжект» поделились первыми результатами разработки лазерной технологии, которая сделает колеса поездов значительно прочнее и долговечнее.

По итогам встречи стороны договорились о постоянном сотрудничестве и продолжении совместной проработки предложений. Ближайшим шагом станет создание подробных планов действий для скорейшего запуска двух проектов – системы безопасного закрытия дверей поездов и защиты путей от выхода домашних животных.