Жена осужденного саратовского экс-министра Шихалова заявила о его невиновности и «беспределе» суда

В Саратове супруга бывшего гендиректора оборонного предприятия АО «КБПА» Максима Шихалова — Виктория — провела пресс-конференцию.

Женщина назвала приговор мужу несправедливым.

Ранее Кировский районный суд приговорил Шихалова к 6 годам колонии общего режима, а его заместителя Владимира Пожарова — к 7 годам. Обоих также оштрафовали на 900 тысяч рублей.

По версии следствия, Шихалов растратил средства завода на аренду личного автомобиля Mercedes-Benz и заказ ненужной дизельной электростанции у фирмы, связанной с их семьями. Пожарову вменили присвоение более 7 миллионов рублей из зарплат подчиненных.

Виктория Шихалова подчеркнула, что ее муж — профессионал с безупречной репутацией, награжденный руководством госкорпорации «Ростех» и правительством РФ. Она утверждает, что за 8 лет руководства заводом он вывел его на высокий уровень, а все проверки не находили нарушений.

«Мы видим, что в приговоре об этом не было сказано ни слова… Свидетели — сотрудники завода — говорили в суде всю правду, которая не была отражена в приговоре», — заявила она, добавив, что ущерб предприятию доказан не был, а гражданский иск прокуратуры был подан незаконно.

Защита намерена обжаловать решение суда.

Ольга Сергеева