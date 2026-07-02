Саратовская область остается в числе беднейших регионов ПФО по уровню зарплат

Регион занял 12-е место в ПФО по уровню заработной платы.

По итогам первых четырех месяцев 2026 года Саратовская область сохранила 12-ю позицию среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

С января по апрель средний заработок работников организаций в регионе составил 70 559 рублей. Этот показатель на 14,8% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

В рейтинге ПФО ниже Саратовской области расположились только Мордовия (69 314 руб.) и Чувашия (68 838 руб.). При этом средняя зарплата по всему округу составляет 80 756 рублей, а лидером рейтинга является Татарстан с показателем 95 440 рублей.

Если рассматривать отдельно итоги апреля, то регион улучшил свои позиции, заняв 10-е место в округе с суммой 73 705 рублей.

В масштабах всей страны самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в северных и дальневосточных регионах: на Чукотке (233 844 руб.), в Москве (200 684 руб.) и Магаданской области (190 422 руб.).

Стоит отметить, что согласно исследованию РИА Новости, несмотря на рост доходов, Саратовская область находится в шаге от попадания в топ-10 беднейших регионов России.

Ольга Сергеева