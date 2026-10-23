Женщина из Энгельса получила из бюджета более 3 миллионов за фейковых детей

В Энгельсском районе Саратовской области вынесли приговор по делу о мошенничестве с социальными выплатами.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Более 10 лет назад 43-летняя местная жительница купила поддельные свидетельства о рождении нескольких детей, хотя на самом деле никого не рожала. На основании этих документов с июля 2014 года по март 2026-го она обратилась за получением мер соцподдержки — выплат, средств маткапитала и земельного участка. Общая сумма похищенного составила 3,3 млн рублей.

В 2026 году об обмане стало известно правоохранительным органам, против женщины возбудили уголовное дело. Мошенницу приговорили к 3 годам колонии по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Исполнение наказания отсрочено до достижения её реальным ребёнком 14 лет.