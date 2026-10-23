В регионе сократилось поголовье домашних птиц, овец и коз

В Саратовской области выросло поголовье КРС и свиней, но сократилось число птиц, овец и коз.

Данные на конец третьего квартала публикует Саратовстата.

На конец сентября 2026 года поголовье КРС составило 73,3 тыс. голов, из них коров — 27,6 тыс., свиней — 151 тыс., овец и коз — 17,6 тыс., птицы — 3772,8 тыс. голов. Для сравнения: к концу лета КРС было 72,5 тыс. голов, свиней — 148,6 тыс., овец и коз — 19,4 тыс., птиц — 3,96 млн голов.

За девять месяцев произведено 35,2 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе, 145,7 тыс. тонн молока и 679,7 млн штук яиц. К концу сентября надой молока на одну корову молочного стада достиг 7725 кг, яйценоскость одной курицы-несушки — 230 яиц.