Женщина пострадала в ДТП с ассенизаторской машиной утром в Саратове

В Саратове на Московском шоссе столкнулись ассенизаторская машина и легковой автомобиль.

Утром 23 ноября в Ленинском районе Саратова зафиксировано ДТП с пострадавшим. Авария произошла около 7:30 на Московском шоссе возле дома № 15, где столкнулись ассенизаторская «Газель» и «Фольксваген Поло».

По информации Госавтоинспекции, за рулем «Газели» находился 34-летний водитель, а легковушкой управлял 66-летний мужчина. В результате столкновения медицинская помощь потребовалась пассажирке легкового автомобиля — женщине 1964 года рождения, которую госпитализировали бригада скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ольга Сергеева