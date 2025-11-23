Бухгалтеры региональных НКО обсудили налоговые изменения нового года

Фонд «Общество и право» организовал очередное заседание Клуба бухгалтеров НКО Саратовской области.

Главной темой встречи стали актуальные вопросы налогообложения, которые ожидают некоммерческие организации в новом 2026-м году.

В центре дискуссии были организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», участникам клуба представили подробные разъяснения по особенностям исчисления налогов, грядущим изменениям в законодательстве и практическим способам минимизации рисков налоговых нарушений.

Ольга Сергеева