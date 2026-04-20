«Женское движение» подводит итоги: депутат Мария Усова рассказала о поддержке семей участников СВО

На прошлой неделе состоялась рабочая встреча актива партийного проекта «Женское движение Единой России».

Участницы обсудили итоги первого квартала 2026 года и определили ключевые направления развития. О результатах совещания рассказала депутат Саратовской областной думы, региональный координатор «Женского движения ЕР», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова.

В беседе с журналистами парламентарий отметила, что проект продолжает набирать обороты, охватывая всё новые социальные и гуманитарные сферы. Особый акцент был сделан на помощи тем, кто сегодня нуждается в первоочередной поддержке.

«Мы не просто обсуждаем планы — мы уже работаем. За первые месяцы года удалось систематизировать запросы от жителей, особенно от матерей и жён военнослужащих. Главная задача сейчас — быть не просто общественной организацией, а реальным механизмом помощи», — прокомментировала Мария Викторовна.

По словам депутата, приоритетом остаётся поддержка участников специальной военной операции и их семей. В рамках этой работы продолжается реализация нескольких знаковых инициатив:

«Жизнь после Победы» — проект, направленный на реабилитацию и социальную адаптацию вернувшихся бойцов.

«Мои наставники» — программа развития женского лидерства и наставничества.

«Гуманитарная миссия» — сбор и отправка помощи в зону СВО и прифронтовые территории.

Кроме того, активную деятельность ведут женские клубы, ставшие площадками для прямого диалога с жительницами региона.

«Мы намерены усиливать роль женщин в политике и экономике области. Женский взгляд на решение проблем часто оказывается более гибким и справедливым. На встрече прозвучало много свежих идей, и все они будут взяты в работу», — добавила депутат заксобрания.

Встреча, по оценке Усовой, прошла в конструктивной атмосфере: участницы делились опытом реализации проектов в муниципалитетах и предлагали новые форматы работы. «Женское движение Единой России» продолжит расширять своё присутствие в Саратовской области, делая упор на реальные дела и заботу о людях.

Ольга Сергеева