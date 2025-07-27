Жильцам на Блинова восстанавливают документы

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По поручению губернатора Романа Бусаргина на базе школы № 103 организована работа штаба по вопросам восстановления документов.

Об этом сообщает мэр Саратова Михаил Исаев.

Сегодня с 10:00 в школе работают специалисты ЗАГС, налоговой, паспортной служб, военкомата, социального фонда, прокуратуры, комитета социальной защиты.

Предварительно были подготовлены списки людей, проживавших в 5 подъезде дома № 2 на ул. Блинова.

— Наша задача — в кратчайшие сроки обеспечить подготовку всех необходимых документов, — отметил градоначальник.