Жильцы дома на Гоголя в Саратове дождались внимания СК после онлайн-жалобы Бастрыкину

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о расселении аварийного дома в Саратове.

Глава Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ СКР по Саратовской области доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нерасселением жильцов аварийного многоквартирного дома. Информация об этом поступила из пресс-службы ведомства.

Поводом для вмешательства послужило обращение местной жительницы в интернет-приёмную председателя СК. Жительница дома, построенного в 1877 году на улице Гоголя, сообщила о критическом состоянии здания: разрушении несущих конструкций, износе коммуникаций, протекающей крыше и сырости в квартирах.

Несмотря на то, что дом был официально признан аварийным ещё в 2023 году, его жильцов до сих пор не переселили. Согласно имеющимся планам, переезд намечен не ранее 2028 года. Обращения граждан в различные инстанции не принесли результатов.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время обвинение никому не предъявлено, следствие продолжается.

Ольга Сергеева