Производство сыров в Саратовской области выросло на 70% за квартал

Молочная промышленность Саратовской области демонстрирует уверенный рост.

Еженедельное производство составляет около 1400 тонн питьевого молока и 850 тонн кисломолочных продуктов. В первом квартале 2026 года наблюдается впечатляющий рост: выпуск сливочного масла увеличился на 40%, а производство творога — на 44,1%. Наибольший прирост зафиксирован в производстве сыров, которое выросло на 70%.

Саратовская область активно развивает свои агропромышленные мощности. В 2025 году Комбинат детского питания запустил новую линейку молочных продуктов, а Балаковский молочный комбинат представил новый формат выпуска сливочного масла и начал производство твердых сыров. Саратовский молочный комбинат также начал выпуск пастеризованного молока в ПЭТ-упаковке, что свидетельствует о расширении ассортимента и адаптации к современным требованиям рынка.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут посетила производственные площадки региона, включая «Молочный комбинат Энгельсский», что подчеркивает важность молочной отрасли для экономики области. В 2020 году в области было произведено 752,2 тыс. тонн молока, и с тех пор наблюдается стабильный рост производственных показателей.

Напомним, регион также известен своим высоким уровнем производства других сельскохозяйственных продуктов, таких как мясо и яйца. В 2021 году в хозяйствах всех категорий было произведено 120,5 тыс. тонн мяса и 939,2 млн яиц. Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 6435 кг, что подтверждает эффективность местных фермеров и предприятий.

С учетом всех этих факторов, молочная промышленность Саратовской области имеет все шансы на дальнейшее развитие и укрепление своих позиций на российском рынке.

Ольга Сергеева