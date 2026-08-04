Жильцы просят поскорее выселить их из векового особняка Мюфке в центре Саратова

Жильцы аварийного дома-памятника в центре Саратова обратились к главе Следственного комитета России с просьбой ускорить их расселение.

Речь идет об особняке Мюфке (улица Вавилова, 51), построенном в 1910 году и являющемся объектом культурного наследия регионального значения.

В 2025 году здание признали аварийным и подлежащим реконструкции, однако срок расселения установлен лишь на 1 марта 2028 года. Жильцы указывают, что дом-памятник сегодня непригоден для проживания: фасадная кладка разрушается, в стенах и перекрытиях пошли трещины.

В ответ на обращение граждан в региональном СУ СК возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю саратовского управления Дмитрию Костину доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ольга Сергеева