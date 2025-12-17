Жилищные организации Саратова, Балакова и Энгельса могут принять участие в ежегодной акции «ЭнергосбыТ Плюс»

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» принимает заявки от председателей товариществ собственников жилья (ТСЖ), товариществ собственников недвижимости (ТСН) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) из г. Саратова, Энгельса и Балаково на участие в акции «Лучшая жилищная организация».



Она традиционно проводится в декабре с новогодним настроением, ярким подведением итогов и вручением призов. Чтобы стать претендентом на один из них, участникам необходимо выполнить несколько простых условий:



В доме должен быть установлен общедомовой прибор учёта тепла и не менее 85% введённых в эксплуатацию индивидуальных счётчиков всех жильцов;

Своевременно переданы показания всех приборов учёта;

Отсутствует просроченная задолженность;

Активно используется личный кабинет юридического лица – он используется для получения документов и оплаты квитанций.



Если вы выполнили все условия участия – периодически проверяйте личный кабинет юридического лица и уже 29 декабря 2025 года с помощью генератора случайных чисел, возможно, повезёт именно вашему дому.



Подробная информация по телефону контакт-центра: 8 (800) 700-10-32, а также в офисах Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

